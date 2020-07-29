КХЛ планирует опубликовать календарь нового сезона в начале августа

Как стало известно «Реальному времени», Континентальная хоккейная лига планирует опубликовать календарь нового сезона в первых числах августа.



Сегодня члены совета директоров начали обсуждение насущных вопросов лиги. Главное решение, которое должны принять на совещании, — это количество участников нового чемпионата КХЛ, старт которого запланирован на 2 сентября.

Отметим, что на данный момент есть проблемы с допуском некоторых клубов. «Амур» и «Витязь» имеют незакрытые финансовые обязательства за прошлый сезон, также ряд клубов не хотят платить обязательный налог на роскошь за прошлый год за превышение потолка зарплат. В частности, среди этих команд уфимский «Салават Юлаев».

Сразу, как станет понятно окончательное количество участников нового сезона, лига отправит в клубы финальный вариант календаря, а затем опубликует его на официальном сайте. В данный момент рассматриваются уже не четыре, а два возможных варианта расписания нового сезона.