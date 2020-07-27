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Клуб КХЛ просит предоставить журналистов отрицательный тест на COVID-19 для допуска на арену

14:15, 27.07.2020
Клуб КХЛ просит предоставить журналистов отрицательный тест на COVID-19 для допуска на арену
Фото: hcsochi.ru

Хоккейный клуб «Сочи» объявил, что допуск СМИ на хоккейную арену во время предсезонного турнира Sochi Hockey Open будет осуществляться только при наличии актуального отрицательного теста на COVID-19. Его нужно будет сделать за свой счет, или за счет организации, которая аккредитует сотрудника на турнир.

— Внимание! Для того, чтобы получить доступ на объект, каждый представитель СМИ, планирующий работу на турнире, вдобавок к аккредитации должен иметь актуальный на дату начала турнира отрицательный тест на коронавирусную инфекцию (срок актуальности результатов теста — 72 часа), а также средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).

Кроме того, для обеспечения норм санитарно-эпидемиологической безопасности в местах работы СМИ организаторы турнира вправе отказать в предоставлении аккредитации, в случае достижения максимально допустимого количества журналистов, — сообщается на официальном сайте сочинского клуба.

Отметим, что турнир Sochi Hockey Open пройдет с 4 по 8 августа на льду сочинской арены «Шайба». В этом году в турнире примут участие четыре команды: ХК «Сочи», олимпийская сборная России (U20), санкт-петербургский СКА и ярославский «Локомотив».

Напомним, ранее стало известно, что ХК «Салават Юлаев» планирует свободный пропуск СМИ на оба предсезонных турнира в Уфе. На Кубок республики Башкортостан также планируется пропуск зрителей в количестве 10% от общей вместительности арены.

СпортХоккей Татарстан
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