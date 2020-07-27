Клуб КХЛ просит предоставить журналистов отрицательный тест на COVID-19 для допуска на арену

Хоккейный клуб «Сочи» объявил, что допуск СМИ на хоккейную арену во время предсезонного турнира Sochi Hockey Open будет осуществляться только при наличии актуального отрицательного теста на COVID-19. Его нужно будет сделать за свой счет, или за счет организации, которая аккредитует сотрудника на турнир.



— Внимание! Для того, чтобы получить доступ на объект, каждый представитель СМИ, планирующий работу на турнире, вдобавок к аккредитации должен иметь актуальный на дату начала турнира отрицательный тест на коронавирусную инфекцию (срок актуальности результатов теста — 72 часа), а также средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).

Кроме того, для обеспечения норм санитарно-эпидемиологической безопасности в местах работы СМИ организаторы турнира вправе отказать в предоставлении аккредитации, в случае достижения максимально допустимого количества журналистов, — сообщается на официальном сайте сочинского клуба.



Отметим, что турнир Sochi Hockey Open пройдет с 4 по 8 августа на льду сочинской арены «Шайба». В этом году в турнире примут участие четыре команды: ХК «Сочи», олимпийская сборная России (U20), санкт-петербургский СКА и ярославский «Локомотив».



Напомним, ранее стало известно, что ХК «Салават Юлаев» планирует свободный пропуск СМИ на оба предсезонных турнира в Уфе. На Кубок республики Башкортостан также планируется пропуск зрителей в количестве 10% от общей вместительности арены.