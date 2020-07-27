Предсезонный Кубок республики Башкортостан пройдет с болельщиками

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов сообщил о том, что предсезонный турнир в Уфе для команд КХЛ планируется провести со зрителями. При этом традиционный турнир среди команд МХЛ, который стартует на этой неделе, пройдет без болельщиков.

— В понедельник стартует наш молодежный турнир — Кубок «Салавата Юлаева». Мы обратились с просьбой провести этот турнир со зрителями, но, к сожалению, сейчас такая ситуация, что это мероприятие нужно провести без них. Кубок республики Башкортостан уже пройдет с болельщиками. Будут заполнены 10% от арены.

Создадим все необходимые условия на молодежный кубок, пустим средства массовой информации, которые изъявляют желание посетить турнир. Также будут выделены места для представителей команд. Больше туда никого не будем подпускать.

На Кубке республики Башкортостан, который пройдет позже, у входа будут измерять температуру, также необходимыми для посещения матчей станут маски и перчатки. Это будет некая репетиция перед сезоном КХЛ, который, как я думаю, пройдет с некоторыми ограничениями, — сказал Курносов в эфире телеканала «БСТ».

Напомним, что Кубок республики Башкортостан планируется провести с 10 по 13 августа на льду «Уфа-Арены». Состав участников: «Салават Юлаев», «Нефтехимик», «Северсталь» и «Трактор».

