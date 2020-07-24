Летнее трансферное окно в РПЛ откроется 26 июля

Российский футбольный союз (РФС) утвердил даты трансферных окон на сезон-2020/21. Летняя дозаявочная кампания начнется уже 26 июля.

«Исполком РФС принял решение утвердить в сезоне 2020/21 гг. следующие даты регистрационных периодов для всех профессиональных футбольных соревнований среди мужчин, проводимых под эгидой РФС:

— 26 июля 2020 года — 17 октября 2020 года;

— 29 января 2021 года — 25 февраля 2021 года», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о сроках проведения следующего чемпионата России по футболу. Новый российский сезон начнется в уик-энд 8—9 августа.

Напомним, по итогам прошедшего чемпионата лигу покинули самарские «Крылья Советов» и «Оренбург». Вместо них в новом сезоне РПЛ сыграют волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки».

Подробнее о выбытии «Крыльев Советов» из высшего дивизиона страны можно почитать в материале «Реального времени».