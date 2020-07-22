«Салават Юлаев» представил номера новичков с видео из «Матрицы»

«Салават Юлаев» представил игровые номера своих новичков на предстоящий сезон КХЛ.

Пресс-служба уфимского клуба опубликовала видео-фрагмент из фильма «Матрица», в котором главному герою предлагается запомнить несколько цифр. Далее на экран выводятся номера новичков, под которыми они будут выступать за «Салават Юлаев» в следующем сезоне.

В частности, защитник Бирюков выбрал себе номер 48 , Мясищев — 37-й, Коробов — 89-й, нападающие Воробьев — 24-й, Гранлунд — 60-й, а голкипер Сухачев сыграет под 30-м игровым номером.

Видео опубликовано в соцсетях клуба под названием "#HCSalavat has you!», что делает отсылку к популярному выражению из фильма «Матрица».

Напомним, ранее стало известно об отмене финского этапа подготовки «Салавата Юлаева» из-за коронавируса.