Метеорологи считают, что в России будет теплая осень
На территории Центральной России метеорологи ожидают теплую осень. Об этом заявилведущий научный сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.
По данным эксперта, аномально теплыми окажутся все три месяца осени и даже первый месяц зимы.
«В сентябре — плюс один градус к климатической норме, в октябре — плюс два, в ноябре — плюс пять. И декабрь будет очень теплый», — приводит издание слова эксперта», — передают«Известия».
При этом спикер отметил, что теплая зима не повторится и, возможно, даже «порадует больше, чем прошлая» снегом и морозами.
Ране заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев сообщил, что конец июля в Казани не будет жарким.
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