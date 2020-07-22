Метеорологи считают, что в России будет теплая осень

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На территории Центральной России метеорологи ожидают теплую осень. Об этом заявилведущий научный сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По данным эксперта, аномально теплыми окажутся все три месяца осени и даже первый месяц зимы.

«В сентябре — плюс один градус к климатической норме, в октябре — плюс два, в ноябре — плюс пять. И декабрь будет очень теплый», — приводит издание слова эксперта», — передают«Известия».

При этом спикер отметил, что теплая зима не повторится и, возможно, даже «порадует больше, чем прошлая» снегом и морозами.

Ране заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев сообщил, что конец июля в Казани не будет жарким.

