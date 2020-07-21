Недостроенные дома и участок фирмы «Свей» оценили в 638 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Фирма «Свей» сообщил о результатах оценки имущества должника. Оценивались три объекта недвижимости, в том числе два незавершенных дома.

Так, незавершенный жилой дом №71а-5/16-2/3 по ул. Четаева оценили в 485,9 млн рублей. Незавершенный девятиэтажный пятисекционный жилой дом (стр. №6) по ул. Чистопольской, квартал 71а, по оценкам, стоит 103,8 млн рублей, говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Кроме того, была оценена стоимость права аренды земельного участка площадью 64 462 кв. м. Она составляет 48,3 млн рублей.

По решению Арбитражного суда РТ «Свей» признан банкротом. В отношении фирмы открыта процедура конкурсного производства. Новым конкурсным управляющим был утвержден Андрей Урлуков.

Напомним, что экс-глава фирмы Рашид Аитов ранее был приговорен к 11 годам колонии общего режима за 126 эпизодов мошенничества с деньгами дольщиков. Один из недостроенных домов «Свея» будет достраивать Фонд защиты прав дольщиков Татарстана.