Слуцкий: «Спартак» является большим раздражителем для любого клуба»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о подготовке команды к заключительному матчу в РПЛ в сезоне-2019/20 и поделился ожиданиями от соперника.

«Московский «Спартак» является большим раздражителем абсолютно для любого клуба. Если уж у тебя столько традиций, то ты обречен на то, что команды играют против тебя с удвоенной энергией, и мы не будем являться исключением. Понятно, что есть локальные турнирные задачи — на мой взгляд, мы можем поменять одну-две позиции. Это не сверхпринципиально, но сам матч с такой большой командой, естественно, для нашей молодой команды очень важен», — сказал Слуцкий.

Также он отметил, что казанской команде будет легче играть после решения главной задачи на сезон. Однако сам матч против «Спартака» станет проверкой на ответственность для самих футболистов, считает Слуцкий.

«Дополнительное волнение, ответственность сковывали нас, и когда задача уже была решена, качество игры у нас несколько выросло, прежде всего из-за того, что уже нет такого напряжения. Поэтому в игре со «Спартаком» я буду точно понимать, что дополнительного волнения нет, а есть просто высокий уровень ответственности и желания сыграть максимально качественно», — сказал тренер казанцев.

При этом Слуцкий не смог сказать, как повлияет на игру «Спартака» поражение от питерского «Зенита» и вылет из Кубка России.

«Трудно сказать, то ли «Спартак» приедет достаточно раздраженным и мотивированным, то ли эта игра отнимет большое количество сил. Но нас несильно интересуют чужие проблемы. Моя задача сделать так, чтобы мы сыграли на своем текущем максимуме», — приводит слова Слуцкого пресс-служба клуба.

Ранее стало известно, что полузащитник «Рубина» Денис Макаров пропустит матч казанцев в 30-м туре против московского «Спартака».

После возобновления сезона в РПЛ хавбек казанцев Макаров отметился двумя победными голами в ворота «Краснодара» (1:0) и «Оренбурга» (1:0). Всего полузащитник провел в чемпионате России 9 матчей и забил 2 мяча.

Встреча между «Рубином» и «Спартаком» состоится на «Ак Барс Арене» в среду, 22 июля. Начало матча — в 19.00 по мск.