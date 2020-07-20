Россия стала лидером среди европейских стран по числу построенных квартир

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Россия стала лидером по числу построенных квартир в Европе. Рейтинг составлялся по количеству данным о строительстве в 2017—2019 годах в пересчете на душу населения в 29 странах Европы.

Согласно заключениям «РИА Новости», собранным на основе данных Росстата, Евростата и статкомитетов стран Европы, Россия построила 3,3 млн квартир. В пересчете на 10 тыс. населения построено 227 квартир.

Второе и третье место по количеству построенного жилья заняли Австрия (207) и Казахстан (181).

Меньше всего жилья было построено в Италии, где на 10 тыс. построено всего 26 квартир, и Греции — 27 квартир.



Ранее в Татарстане с начала года в эксплуатацию введено более 1,4 млн квадратных метров жилья. В середине июля годовой план выполнен почти наполовину — 47,3%.

