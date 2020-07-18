В Татарстане введено почти 50% от запланированного на год жилья

В Татарстане с начала года в эксплуатацию введено более 1,4 млн квадратных метров жилья. В середине июля годовой план выполнен почти на половину — 47,3 %.

Как рассказал на республиканском совещании глава Минстроя РТ Фарит Ханифов за последние две недели введено 59,2 тысячи кв.м.

По инвестпрограмме Госжилфонда РТ введены уже 22 дома на 1001 квартиру. До конца года предполагается построить еще 108 домов, передает пресс-служба президента РТ.

По программе многоквартирного инвестиционного жилья в 2020 году предусмотрен ввод в эксплуатацию 177 многоквартирных домов жилой площадью 1 млн 317,2 тысячи кв.м. Также за год в республике должны быть возведены 10,7 тысячи индивидуальных домов.