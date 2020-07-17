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В Челнах планируют запустить молочное производство

10:55, 17.07.2020
В Челнах планируют запустить молочное производство
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах могут запустить производство молока, рассказал заместитель руководителя исполкома города Эльдар Тимергалиев.

По его словам, уже выбрано место, где будет располагаться производство, — это порядка 6 га в черте города.

Название бренда пока держат в секрете. «Надеемся, что этот высококачественный производитель, который представлен на всех полках крупных ретейлеров и не только, появится в нашем городе», — передает слова Тимергалиева пресс-служба мэрии города.

Ранее челнинский завод Haier сообщил об увеличении выпуска стиральных машин до 1 млн в год, сейчас компания выпускает за этот период 500 тысяч.

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