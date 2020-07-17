Hala Madrid: «Реал» в 34-й раз стал чемпионом Испании

Мадридский «Реал» дома обыграл «Вильярреал» (2:1) в рамках 37-го тура чемпионата Испании по футболу.

Благодаря этой победе, команда Зинедина Зидана обеспечила себе титул чемпиона страны, став недосягаемым для главного конкурента в лице «Барселоны». За тур до конца чемпионата «сине-гранатовые» отстали от «Реала» на семь очков.

Это уже 34-е чемпионство для мадридского клуба за всю историю выступлений в первенстве страны.

Для тренера «галактикос» Зидана этот трофей стал 11-м во главе «Реала» и вторым чемпионством в тренерской карьере.

Напомним, что в конце марта от коронавирусной инфекции скончался бывший президент мадридского футбольного клуба «Реал» Лоренсо Санс.