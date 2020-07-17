Hala Madrid: «Реал» в 34-й раз стал чемпионом Испании
Мадридский «Реал» дома обыграл «Вильярреал» (2:1) в рамках 37-го тура чемпионата Испании по футболу.
Благодаря этой победе, команда Зинедина Зидана обеспечила себе титул чемпиона страны, став недосягаемым для главного конкурента в лице «Барселоны». За тур до конца чемпионата «сине-гранатовые» отстали от «Реала» на семь очков.
Это уже 34-е чемпионство для мадридского клуба за всю историю выступлений в первенстве страны.
¡La foto de los CAMPEONES de @LaLiga 2019/20!#34Ligas | #RealFootball pic.twitter.com/k0Ss0xk6Kw— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 16, 2020
Для тренера «галактикос» Зидана этот трофей стал 11-м во главе «Реала» и вторым чемпионством в тренерской карьере.
Напомним, что в конце марта от коронавирусной инфекции скончался бывший президент мадридского футбольного клуба «Реал» Лоренсо Санс.СпортОбщество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым