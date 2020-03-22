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От коронавируса скончался экс-президент мадридского «Реала»

08:10, 22.03.2020 Сюжет:  Китайский коронавирус
От коронавируса скончался экс-президент мадридского «Реала»
Фото: twitter.com/marca

От коронавирусной инфекции умер бывший президент мадридского футбольного клуба «Реал» Лоренсо Санс. Ему было 76 лет.

Бывший президент клубы был госпитализирован во вторник в критическом состоянии. Сообщается, что мужчина страдал почечной недостаточностью и высоким давлением.

Санс возглавлял возглавлял футбольный клуб с 1995 по 2000 годы. Под его руководством клуб дважды становился победителем Лиги чемпионов в 1998 и 2000 годах.

Спорт
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