От коронавируса скончался экс-президент мадридского «Реала»
От коронавирусной инфекции умер бывший президент мадридского футбольного клуба «Реал» Лоренсо Санс. Ему было 76 лет.
#LoMásLeído | Fallece Lorenzo Sanz por coronavirus https://t.co/56NBxc4B3J— MARCA (@marca) March 22, 2020
Бывший президент клубы был госпитализирован во вторник в критическом состоянии. Сообщается, что мужчина страдал почечной недостаточностью и высоким давлением.
Санс возглавлял возглавлял футбольный клуб с 1995 по 2000 годы. Под его руководством клуб дважды становился победителем Лиги чемпионов в 1998 и 2000 годах.
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