Защитник «Сочи» Абросимов продолжит карьеру в «Ак Барсе»

Защитник «Сочи» Роман Абросимов продолжит карьеру в казанском «Ак Барсе». Об этом сообщила пресс-служба сочинского клуба.

Абросимов является воспитанником казанского хоккея. Он уже выступал за «Ак Барс» до 2019 года, после чего был обменен в «Сочи». Всего за казанцев в КХЛ он сыграл 138 матчей, в которых отметился 11 (3+8) очками.

25-летний Абросимов в минувшем сезоне-2019/20 провел в регулярном первенстве 19 игр и набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «-8».

Отметим, что также «Сочи» покинул экс-форвард «Ак Барса» Вячеслав Лещенко, перешедший в «Трактор».