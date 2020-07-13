У игрока «Ростова» Еременко проблемы с легкими из-за последствий коронавируса

У полузащитника «Ростова» Романа Еременко развились проблемы с легкими из-за перенесенного заболевания коронавирусом. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

По данным источника, именно из-за проблем с легкими футболист не может полноценно принимать участие в матчах.

Напомним, о заражении шести игроков «Ростова» коронавирусом стало известно в середине июня. С тех пор Еременко успел сыграть лишь 20 минут в матче 26-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:0), в других не попадая даже в заявку.