В Татарстане до ноября закроют дорогу Сатышево — Богатые Сабы
В Сабинском районе Татарстана с 15 июля по 31 октября закрывается участок автомобильной дороги Сатышево — Богатые Сабы.
Так, на участке дороги от 13,7 км до 15,7 км будет вестись капитальный ремонт.
Водителям предлагается объезд через дороги Казань — Шемордан, обход села Богатые Сабы, Богатые Сабы — Тимершик — Верхний Симет — Алан и Сатышево — Богатые Сабы, сообщает пресс-служба Минтранспорта РТ.
Также до 31 октября движение ограничили на участке автомобильной дороги Альметьевск — Муслюмово.
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