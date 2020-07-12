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В Татарстане до ноября закроют дорогу Сатышево — Богатые Сабы

20:56, 12.07.2020
В Татарстане до ноября закроют дорогу Сатышево — Богатые Сабы
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Сабинском районе Татарстана с 15 июля по 31 октября закрывается участок автомобильной дороги Сатышево — Богатые Сабы.

Так, на участке дороги от 13,7 км до 15,7 км будет вестись капитальный ремонт.

Водителям предлагается объезд через дороги Казань — Шемордан, обход села Богатые Сабы, Богатые Сабы — Тимершик — Верхний Симет — Алан и Сатышево — Богатые Сабы, сообщает пресс-служба Минтранспорта РТ.

Также до 31 октября движение ограничили на участке автомобильной дороги Альметьевск — Муслюмово.

ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан
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