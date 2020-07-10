Доходы торговых центров Татарстана в июне упали на 90%

Доходы торговых центров Татарстана в июне упали уже на 90%. Каждый второй ТЦ на грани банкротства. Об этом накануне заявила представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов Елена Стрюкова.

По ее словам, в апреле падение реальных доходов ТЦ составило 50%, а в мае и июне этот показатель достиг 65 и 90% соответственно. Как снежный ком растет число уведомлений о расторжении договоров аренды.

«Учитывая, что доходность коммерческих объектов редко превышает 15%, математика очень простая. Если торговые объекты будут закрыты более пяти месяцев, каждый второй будет находиться на грани банкротства», — цитирует Стрюкову «Коммерсант».

Владельцы ТЦ просят власти Татарстана разрешить им открыться, снизить ставки налогов на имущество и землю или предоставить налоговые каникулы. Также они предложили снизить страховые отчисления и отменить «плавающий тариф» на электроэнергию.

Однако руководство Татарстана пока не разрешает открыть крупные торговые центры. Предоставить налоговые льготы чиновники также не готовы. По словам замминистра земельных и имущественных отношений РТ Тагира Хуснутдинова, такие решения принимаются на федеральном уровне. Сергей Горбачев, заместитель гендиректора Фонда поддержки предпринимательства РТ, добавил, что если дать льготы торговым центрам, их потребуют и представители других отраслей.

Напомним, торговые центры в Татарстане закрыты с конца марта из-за распространения COVID-19. В июне в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану заявили, что раньше 1 июля ведомство не будет рассматривать вопрос о переходе к третьему этапу снятия ограничений, который подразумевает открытие ТЦ.

