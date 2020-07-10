В Италии водителя Ford Focus оштрафовали за скорость 703 км/ч

Фото: wikipedia.org M 93

В итальянском городе Оффанья неисправная дорожная камера зафиксировала превышение допустимой скорости местной автомобилисткой в 10 раз.

По данным устройства, женщина разогнала свой Ford Focus до 703 км/ч. Полиция не перепроверила показания камеры и оформила владелице автомобиля штраф в размере 850 (68 тыс. рублей).

Также женщина получила отметку о 10 штрафных баллах в своем удостоверении. С таким строгим наказанием водитель не согласилась и намеревается обжаловать решение, пишет Motor.

В начале июня в Казани задержали девушку, которая на «Мерседесе» проехала по ул. Ершова со стороны ул. Карла Маркса на скорости 130—145 км/ч и опубликовала видео об этом в соцсетях.

