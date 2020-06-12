В Казани задержали девушку, которая на «Мерседесе» «пролетела» по Ершова со скоростью 145 км/ч

В Казани 19-летняя девушка на «Мерседесе» проехала по ул. Ершова со стороны ул. Карла Маркса на скорости 130 — 145 км/ч и выложила видео в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Видео заинтересовались сотрудники ДПС ГИБДД Управления МВД России по Казани. Они установили дату и время нарушения, и личность водителя автомобиля. Во время опроса девушка рассказала, что выложила ролик в своем профиле в соцсетях «для узкого круга лиц». Кто-то из подписчиков распространил видео в Сети.

В отношении автоледи составлены 3 административных протокола. Ч. 5 ст. 12.9 КоАП РФ «Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 80 км/ч» предусматривает штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев.

За «Опасное вождение» (ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ) предусматривается штраф в размере 1,5 тыс. рублей. За выезд на «встречку» (ч. 4 ст.12.15 КоАП РФ) водителю грозит штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок 4 — 6 месяцев.