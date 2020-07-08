В Казани возобновили строительство третьего и четвертого домов ЖК «МЧС»

В Казани возобновилось строительство третьего и четвертого домов «фоновского» ЖК «МЧС» на 574 квартиры каждый. Его ведет компания «Ак Таш».

Оба дома находились в наименьшей степени готовности среди объектов ГК «ФОН». Ранее были разработаны проекты и получены положительные заключения госэкспертизы, благодаря этому в 2018 и 2019 годах получены разрешения на строительство данных объектов, сообщает пресс-служба мэрии.

Также возобновились работы в пятом доме ЖК «Молодежный», который также находился на этапе свай.

В конце июня прокурор Казани Олег Дроздов по поручению прокурора Татарстана Илдуса Нафикова проверил ход строительства ЖК «МЧС», удостоверившись, что права обманутых дольщиков не нарушаются. В конце мая Фонд защиты прав дольщиков Татарстана получил дома ЖК «МЧС» для возобновления их строительства.