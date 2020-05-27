Фонд защиты прав дольщиков Татарстана получил для достройки дома ЖК «МЧС»

Фото: Фонд защиты прав дольщиков

Арбитражный суд Татарстана постановил передать Фонду защиты прав дольщиков РТ три дома ЖК «МЧС» для завершения их строительства. Речь идет о домах №2, №3 и №4.

После регистрации прав на участок и объекты фонд официально станет новым застройщиком, сменив обанкротившееся ООО «ФОН», передает пресс-служба фонда.

В 2019 году федеральный Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства выделил татарстанскому фонду 5,5 млрд рублей на достройку домов ЖК «МЧС» и дома №57 по улице Достоевского.

Накануне президент Татарстана поговорил о проблемах обманутых дольщиков с членами кабмина РТ. Обсуждались и вопросы достройки домов в ЖК «МЧС».