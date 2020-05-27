Фонд защиты прав дольщиков Татарстана получил для достройки дома ЖК «МЧС»
Арбитражный суд Татарстана постановил передать Фонду защиты прав дольщиков РТ три дома ЖК «МЧС» для завершения их строительства. Речь идет о домах №2, №3 и №4.
После регистрации прав на участок и объекты фонд официально станет новым застройщиком, сменив обанкротившееся ООО «ФОН», передает пресс-служба фонда.
В 2019 году федеральный Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства выделил татарстанскому фонду 5,5 млрд рублей на достройку домов ЖК «МЧС» и дома №57 по улице Достоевского.
Накануне президент Татарстана поговорил о проблемах обманутых дольщиков с членами кабмина РТ. Обсуждались и вопросы достройки домов в ЖК «МЧС».Недвижимость Татарстан
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