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«Салават Юлаев» продлил контракт с Семеновым

13:58, 06.07.2020
«Салават Юлаев» продлил контракт с Семеновым
Фото: vk.com/hcsalavat

«Салават Юлаев» продлил соглашение с защитником Алексеем Семеновым, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Новый контракт с 39-летним хоккеистом рассчитан до конца сезона-2020/21.

Семенов выступает за «Салават Юлаев» с 2018 года. В прошедшем сезоне защитник набрал 5 (1+4) очков в 41 матче.

Ранее он также на протяжении восьми сезонов выступал за клубы НХЛ.

СпортХоккей Башкортостан
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