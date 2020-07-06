«Салават Юлаев» продлил контракт с Семеновым
«Салават Юлаев» продлил соглашение с защитником Алексеем Семеновым, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Новый контракт с 39-летним хоккеистом рассчитан до конца сезона-2020/21.
Семенов выступает за «Салават Юлаев» с 2018 года. В прошедшем сезоне защитник набрал 5 (1+4) очков в 41 матче.
Ранее он также на протяжении восьми сезонов выступал за клубы НХЛ.СпортХоккей Башкортостан
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