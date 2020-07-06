В Дании разрешили достроить «Северный поток — 2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение компании Nord Stream 2 AG достроить «Северный поток — 2» в водах Дании с использованием новых трубоукладочных судов с якорным позиционированием.



Новые суда можно использовать как отдельно, так и в сочетании с кораблями, оснащенными системой динамического позиционирования, пишет «РИА Новости».



Ранее Дания запрещала использовать суда с якорным позиционированием, так как они могут задеть неразорвавшиеся боеприпасы на дне Балтийского моря.

В начале июня в Сенат США внесли законопроект о расширении санкций против «Северного потока — 2». В документе предлагается наказать компании, которые предоставляют услуги андеррайтинга, страхования и перестрахования для судов, которые работают на трубопроводе. Также санкции грозят фирмам, которые проводят испытания, инспекции и сертификацию участников строительства.



В ответ глава Комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнст предложил ввести санкции против американских сенаторов. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.