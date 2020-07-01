Меркель ответила на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Она подчеркнула, что Германия продолжает рассматривать проект «Северный поток — 2» как экономический и считает нужным его завершить.

При этом канцлер сказала, что после ввода «Северного потока — 2» в эксплуатацию Украина обязательно должна сохранить роль транзитера газа, пишет ТАСС.

Ранее глава Комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнст предложил ввести санкции против американских сенаторов, которые выступили с инициативой принять новые санкции против строительства «Северного потока — 2».

