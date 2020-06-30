Tele2 поможет бизнесу выйти из кризиса с новыми клиентами

Фото: Теле2

Бизнес Татарстана переживает непростые времена, вызванные пандемией и длительным режимом самоизоляции. Поддержать предпринимателей на пути выхода из неопределенности готовы операторы мобильной связи. Tele2 разработала ряд антикризисных мер поддержки бизнеса, которые позволят автоматизировать направление поиска новых клиентов и снизить расходы на офисную телефонию без потери качества.

Таргетированная рассылка информационных и рекламных сообщений — один из самых эффективных бизнес-инструментов для продвижения своих услуг и роста продаж. Она позволяет увеличить клиентскую базу до 25%. Достигнуть максимального эффекта можно,используя выборку высокой точности — для этого Tele2 формирует уникальные базы рассылки для каждого отдельного бизнеса. Целевая аудитория таргетируется по более чем 200 параметров, среди наиболее популярных — пол, возраст, уровень дохода, интересы и образ жизни, геолокация.

Обеспечить точность сегментирования аудитории помогают «умные» технологии — аналитики big dataработают с обезличенным массивом данных и с высокой долей вероятности определяют пользователей мобильных услуг. Именно пользователей, так как договор может быть оформлен на другого человека — родителя, супруга или близкого человека. Big data разделяет эти понятия, а значит SMS-сообщение достигнет своей максимальной цели. На практике конверсия таргетированной рассылки составляет около 35%, и бизнес может сам в этом убедиться, так как интерфейс услуги Tele2 позволяет самостоятельно отслеживать результаты рекламной кампании в личном кабинете бизнес-абонента.

Аналогичный сервис, но с использованием голосового робота — «Автообзвон» — понравится тем, кто привык к прямым контактам с клиентом и готов в любой момент подключиться к переговорам с потенциальным покупателем. Робот легко справится с «холодными» звонками и общением на «первой линии». Если же клиент будет заинтересован в более детальном разговоре — беседабудет автоматически переведена на оператора.

В условиях выхода из финансовой неопределенности далеко не все компании сегодня готовы к серьезным финансовым вложениям в развитие бизнеса, в создание комфортных условий работы сотрудников или к увеличению штата работников. Готовым решением в этом случае станет услуга «Корпоративная АТС» от Tele2. Оператор обеспечит организацию качественной офисной телефонии без затрат на оборудование и IT-специалистов. Единый многоканальный номер никогда не будет занят, с навигацией и маршрутизацией звонков справится голосовое меню, а сотрудникам компании останется только отработать уже «теплое» обращение.



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