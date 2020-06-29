Граждан в запасе призовут на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2020 году.
Согласно документу, запасников призовут на сборы в Вооруженных силах, войсках Национальной гвардии, органах государственной охраны и ФСБ.
По указу, правительство и власти регионов должны обеспечить проведение мероприятий, связанных с призывом и проведением сборов.
Сборы тех запасников, кто годен к военной службе, проводятся в России каждый год.Общество
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