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Граждан в запасе призовут на военные сборы

15:57, 29.06.2020
Граждан в запасе призовут на военные сборы
Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2020 году.

Согласно документу, запасников призовут на сборы в Вооруженных силах, войсках Национальной гвардии, органах государственной охраны и ФСБ.

По указу, правительство и власти регионов должны обеспечить проведение мероприятий, связанных с призывом и проведением сборов.

Сборы тех запасников, кто годен к военной службе, проводятся в России каждый год.

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