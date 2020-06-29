Рустама Минниханова переизбрали председателем совета директоров «Татнефти»
Президент Татарстана Рустам Минниханов снова избран председателем совета директоров «Татнефти».
Акционеры «Татнефти» в ходе заочного годового собрания 17 июня избрали совет директоров из 14 человек, двое из которых вошли в него впервые, говорится в сообщении компаний на сервере раскрытия информации.
Также переизбраны гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов, первый заместитель гендиректора компании по разведке и добыче Рустам Халимов, главный геолог компании Раис Хисамов, ветеран труда Рафаил Нурмухаметов, управляющий директор компании G Petroconsulting Ltd. Ласло Гереч, управляющий партнер BVM Capital Partners Ltd. Юрий Левин и руководитель программ по прямым частным инвестициям в компании FIDES Business Partner AG Рене Штайнер.
Ранее совет директоров ЛУКОЙЛа избрал Равиля Маганова, брата генерального директора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова, председателем совета директоров компании.
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