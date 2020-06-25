Во дворе казанской школы №167 нарисовали коронавирус
В Казани во дворе школы №167 выпускники нарисовали коронавирус. Сейчас на территории школы развернут избирательный участок, сообщает корреспондент «Реального времени».
На рисунке изображен экран компьютера с вирусом в короне. Слева на «мониторе» выпускники изобразили иконки программ Skype, WhatsApp и Zoom.
Из-за пандемии коронавируса обучение в школах в этом году завершили в дистанционном режиме. 27 июня в России пройдет онлайн-выпускной.Общество Татарстан
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