Вконтакте проведет крупнейший в России онлайн-выпускной

Фото: пресс-служба ВКонтакте

ВКонтакте организует «Основной выпускной» — крупнейший в стране онлайн-праздник для тех, кто заканчивает школу в период пандемии.

Мероприятие пройдет 27 июня. Выпускников поздравят Баста, Zivert, Тима Белорусских, Тимати, NILETTO, Jony, HammAli & Navai и Ramil’.

Зрителям удастся пообщаться со своими любимыми исполнителями в живую, а также поучаствовать в розыгрыше подарков - от iPhone до умной колонки Капсула с голосовым ассистентом Маруся.

Учителя смогут поздравить выпускников с помощью массового группового видеозвонка в Одноклассниках.

Трансляция «Основного выпускного» начнётся в 18:00 в сообществе «Официальные страницы». Также праздник можно будет посмотреть в 19:00 на телеканале МУЗ-ТВ. Ведущие мероприятия - Ида Галич, Владимир Маркони и голосовой помощник Маруся.