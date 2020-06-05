Ford Sollers продал более 700 Ford Transit в мае

В России в мае этого года продали 731 новый автомобиль Ford Transit, который выпускается на заводе Ford Sollers в Татарстане.

Продажи в прошлом месяце выросли на 28% по сравнению с апрелем, отмечает пресс-служба предприятия.

Продажи автомобилей выросли в тех регионах, на территории которых автоцентры продолжали работать на фоне пандемии коронавируса. Кроме того, Ford Transit остается лидером в сегменте легких коммерческих машин в стране.

В начале мая «Ford Sollers Елабуга» поставил дополнительные 190 легких грузовиков Ford Transit интернет-магазину Ozon.

