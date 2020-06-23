Apple откажется от процессоров Intel в своих компьютерах — вместо них компания будет использовать собственные чипы

Корпорация Apple объявила о планах отказаться от процессоров Intel в своих компьютерах. Вместо них в Mac новых поколений будут использоваться процессоры, разработанные самой компанией.

В ходе видеоконференции WWDC 2020 22 июня гендиректор Apple Тим Кук заявил, что это «исторический день» для компании. После окончания перехода все устройства Apple — айфоны, айпады и компьютеры — будут работать на процессорах единой архитектуры.

Это значит, что в будущем на macOS можно будет запустить приложения, созданные для iOS и iPadOS.

Компания планирует выпустить первый компьютер на новом процессоре уже в этом году. Отмечается, что период полного отказа от Intel займет 2 года.

В Apple подчеркнули, что пользователям легко удастся запустить на новых компьютерах приложения, созданные под старую архитектуру.

Также корпорация представила операционную систему iOS 14.



О планах Apple запустить производство компьютеров с собственным процессором сообщалось в апреле. Тогда, по данным СМИ, продажи таких Mac начнутся в следующем году.

