Хоккеист Ткачев опроверг слухи о романе с фигуристкой Сотниковой

Бывший хоккеист «Ак Барса» Владимир Ткачев опроверг слухи о своих отношениях с фигуристкой Аделиной Сотниковой.

«[Слухи о романе с Сотниковой] — это неправда. Я даже так скажу: у меня с этим человеком нет никаких контактов ни в какой сфере. Сейчас, соответственно, тоже ничего нет. Нас видели на свадьбе друга, мы только знакомы», — сообщил хоккеист.

Напомним, Сотникова является первой в истории СССР и России олимпийской чемпионкой в женском фигурном катании. Она стала чемпионкой Олимпиады в 2014 году в Сочи. Кроме этого, в активе спортсменки четыре победы в чемпионатах России и два серебра чемпионатов Европы.



Ранее сообщалось, что Сотникова отдала гадалке 2 млн рублей, чтобы приворожить экс-хоккеиста «Ак Барса» Владимира Ткачева.