Казань сохранила право проведения Суперкубка УЕФА в 2023 году

Суперкубок УЕФА по футболу в 2023 году в другой город перенесен не будет. Казань сохранит за собой право проведения европейского матча.

Об этом сегодня, 17 июня, после заседания исполкома УЕФА сообщил заместитель генерального секретаря агентства Джорджио Маркетти.

Таким образом, Казань первой из российских городов примет матч за Суперкубок УЕФА.



Напомним, что Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение в столице РТ матча за Суперкубок УЕФА в 2022 или 2023 году еще в октябре 2019 года.