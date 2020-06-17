Авито: в Казани начинает восстанавливаться малый и средний бизнес

В Казани начинает восстанавливаться малый и средний бизнес. В мае работодатели Казани опубликовали на 24% больше вакансий, чем в апреле, выяснили аналитики центра «Авито Работа».

Из 24 групп профессий рост числа объявлений от работодателей отмечен в 14. Сильнее всего за последний месяц весны выросла бьюти-сфера — вакансий в ней стало больше на 130%. На втором месте сфера консультирования (+50% вакансий за месяц), на третьем — строительство (на 48% больше вакансий).

Кроме того, «Авито Работа» составила рейтинг городов по росту количества вакансий в малом и среднем бизнесе в мае. Казань заняла в нем 10-е место. На первом месте в рейтинге Красноярск, в мае число вакансий в городе выросло на 39%, далее следуют Тюмень (+37%), Новосибирск и Омск (+31%).

Ранее министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова заявила, что в Татарстане безработица выросла в 5 раз и на сегодня составляет 60 тыс. человек.

