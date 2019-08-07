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Технологии

Казанский предприниматель разработал для Instagram «маску татарина»

17:47, 07.08.2019
Казанский предприниматель разработал для Instagram «маску татарина»
Фото: скриншот instagram.com/rafaelyusupov/

Казанский предприниматель Рафаэль Юсупов разработал для режима Stories в Instagram «маску татарина». При использовании маски у пользователя на экране появляются тюбетейка, татарстанский триколор и «дождь из треугольников».

О подобной маске Юсупов рассказал на своей странице в Instagram, попутно выложив несколько «сторис» с этой маской. Предприниматель назвал маску «ТатарстанСуперГуд».

Напомним, маски в Instagram появились в 2017 году. Эту идею социальная сеть переняла у другого популярного приложения — Snapchat.

ТехнологииIT Татарстан
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