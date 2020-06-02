Яруллин: «Согласен на пятилетний контракт с «Ак Барсом», но клуб считает это риском»

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин прокомментировал продление контракта с «Ак Барсом». Хоккеист проведет в Казани еще как минимум один сезон.

«Ничего не мешает нам продлевать контракт каждый сезон. Но, конечно, изначально я хотел бы длительный контракт, но у нас это не принято, что ли. Я бы согласился на пятилетнее соглашение, но в «Ак Барсе» посчитали это большим риском. Но я не переживаю особо. Год — так год, никаких проблем», — сказал Яруллин.

В прошлом сезоне Яруллин провел за клуб 56 матчей, в которых набрал 33 (4+29) очка при показателе полезности +18.

27-летний защитник является воспитанником казанского хоккея. За «Ак Барс» он выступает последние пять сезонов, с которым становился чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. Ранее он также играл за подмосковный «Атлант», нижнекамский «Нефтехимик» и «Нефтяник» из Альметьевска.

Напомним, контракты с «Ак Барсом» также продлили молодые нападающие Артем Галимов и Дмитрий Воронков.