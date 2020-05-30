Альберт Яруллин подписал новый контракт с «Ак Барсом»

Защитник Альберт Яруллин подписал новый контракт с «Ак Барсом». Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Соглашение с хоккеистом рассчитано до конца сезона 2020/21.

В прошлом сезоне Яруллин провел за клуб 56 матчей, в которых набрал 33 (4+29) очков при показателе полезности +18.

27-летний защитник является воспитанником казанского хоккея. За «Ак Барс» он выступает последние пять сезонов, с которым становился чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. Ранее он также играл за подмосковный «Атлант», нижнекамский «Нефтехимик» и «Нефтяник» из Альметьевска.

Напомним, контракты с «Ак Барсом» также продлили молодые нападающие Артем Галимов и Дмитрий Воронков.