Галимов и Воронков продлили контракты с «Ак Барсом» на три года

«Ак Барс» продлил контракты с нападающими Артемом Галимовым и Дмитрием Воронковым, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Оба хоккеиста подписали новое соглашение с клубом до конца сезона 2022/23.

В минувшем сезоне Галимов сыграл 59 матчей и набрал 26 (13+13) очков при показателе полезности -1. В регулярном первенстве форвард забросил 8 победных шайб и стал лучшим в лиге по этому показателю. Также Галимов был назван лучшим молодым хоккеистом в КХЛ в сезоне-2019/20.

В прошлом сезоне Воронков провел за команду 38 матчей, в которых набрал 14 (6+8) очков при показателе полезности +5. Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс».