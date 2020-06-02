В «Салават купере» достроили 17-этажный дом на улице Карима

В Казани в «Салават купере» 255-квартирный дом получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Дом № 7/10 находится на ул. М. Карима. Об этом сообщает ГЖФ при президенте РТ.

В доме 17 жилых этажей, три подъезда, общая жилая площадь квартир составляет 14,6 тыс. кв. м. Во всех квартирах чистовая отделка, они оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии и регуляторами тепла.

Многоэтажку построили в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

В этом году Госжилфонд выделил средства на строительство в республике 130 домов общей площадью 273,6 тыс. кв. м, введено в эксплуатацию 56 тысяч кв. метров.



В мае министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Фарит Ханифов заявил, что Татарстан отстает от графика по вводу жилья.

