Мединский сравнил фильм «Джокер» и видео с беспорядками в США

Помощник президента РФ Владимир Мединский выложил в своем «Инстаграме» коллаж из видео с беспорядками в США и фрагмента фильма Тодда Филлипса «Джокер». В своем посте он упомянул о своей негативной реакции на фильм.

«А помнится, кое-кто со мной не соглашался? Иронизировал, ерничал в анонимных аккаунтах», — написал Мединский. Его высказывание вызвало неоднозначную реакцию у пользователей.

Комментаторы отметили, что протесты в США происходят не из-за фильма, а из-за убийства сотрудником полиции темнокожего мужчины.

Ранее Мединский критически высказался в адрес «Джокера». В частности он заявлял, что если бы картина производилась в России, то не получила бы поддержку Минкультуры.

Также бывший министр культуры РФ сравнил ажиотаж вокруг преступления историка, доцента СПбГУ Олега Соколова, расчленившего студентку, с шумихой, возникшей после выхода фильма «Джокер». «Если вам так нравится «Джокер», почему вам не нравится Олег Соколов?», — заявил тогда Мединский. Это высказывание также вызвало большой общественный резонанс.

