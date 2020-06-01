Самая дорогая квартира в Казани почти вдвое дешевле, чем в Нижнем Новгороде

Фото: Дима Канеки / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

В Казани нашли квартиру почти за 46 миллионов

Эксперты премии Urban Awards констатировали, что во всем Поволжье только в Казани и Нижнем Новгороде работают полноценные рынки дорогого жилья. В их исследовании учитывались предложения от застройщиков в готовых и строящихся жилых комплексах.

В столице Татарстана эксперты насчитали девять домов, в которых можно обзавестись квартирой стоимостью дороже 20 миллионов рублей. Чемпион по стоимости — 45,8 миллиона — квартира площадью 132,4 кв. м в жилом комплексе «Дом Пора» на улице Гоголя. Его предшественник был построен еще в XX веке по проекту Константина Олешкевича, а существующее сейчас здание — современная реконструкция по сохранившимся документам и чертежам. Для сравнения: на эти деньги можно было бы купить двухкомнатные апартаменты на Кутузовском проспекте в Москве или, если угодно, четырехкомнатную квартиру на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге.

В «Доме Пора» насчитали еще восемь квартир стоимостью более 20 миллионов каждая. В другом особняке авторства Олешкевича эксперты нашли еще три квартиры, за которые просят от 20 миллионов. Это усадьба Иванова и Киселева на Муштари.

В Legato у Лядского сада можно купить четырехкомнатную квартиру площадью 189 квадратных метров за 37,7 миллиона рублей. Следом по дороговизне идет угловой пентхаус с видом на Казанский кремль (178,8 кв. м) в Savin House за 28,6 миллиона рублей. Там же обнаружили «трешку» 152 кв. м за 20,3 миллиона рублей.

Сегмент премиального жилья представлен еще в нескольких казанских жилых комплексах: ЖК Atlantis Deluxe (квартира со свободной планировкой за 27,4 млн рублей), комплексе Grande Rosso (четырехкомнатные апартаменты за 23,3 млн рублей), в ЖК «Август Астры», «Капри» и «Барселона». В последних трех локациях параметры 20-миллионных квартир не раскрываются.

Уступаем только Нижнему

По дороговизне квартир в ПФО Казань уступает только Нижнему Новгороду.

Город Жилой комплекс Застройщик Площадь самого дорогого лота, кв. м Стоимость самого дорогого лота, млн рублей Нижний Новгород Royal Landmark «Проект на набережной» 287,2 71,8 Казань «Дом Пора» «Сити-Стpoй» 132,4 45,8 Самара «Гранд Империал» «Новое время» 164,7 26,9 Астрахань «Адмирал» ИК «Строитель Поволжья» 341,7 19,8 Волгоград «Арбат» ГК «Волгострой» 280,3 16,8 Киров «Солнечный берег» «Кировспецмонтаж» 253,7 15,9 Ульяновск Hitrovo Premium УЦГС 171,4 12,0 Чебоксары «Премьер» «Отделфинстрой» 139,7 11,6 Саратов «Эгоист» «Шэлдом» 140,1 8,1 Йошкар-Ола «Кремлевский» СЗ «Луч» 116,2 7,1

Дорогое жилье находили и другие

Аналитики не впервые находят в Казани дорогое жилье. В конце мая эксперты из ЦИАНа определили самую дорогую съемную квартиру города. За 200 тысяч рублей в месяц можно снять пятикомнатную квартиру на Касаткина. Съемщик получает современный ремонт, дорогую технику в пользование, личную сауну и джакузи.