Самая дорогая квартира в Казани почти вдвое дешевле, чем в Нижнем Новгороде
В Казани нашли квартиру почти за 46 миллионов
Эксперты премии Urban Awards констатировали, что во всем Поволжье только в Казани и Нижнем Новгороде работают полноценные рынки дорогого жилья. В их исследовании учитывались предложения от застройщиков в готовых и строящихся жилых комплексах.
В столице Татарстана эксперты насчитали девять домов, в которых можно обзавестись квартирой стоимостью дороже 20 миллионов рублей. Чемпион по стоимости — 45,8 миллиона — квартира площадью 132,4 кв. м в жилом комплексе «Дом Пора» на улице Гоголя. Его предшественник был построен еще в XX веке по проекту Константина Олешкевича, а существующее сейчас здание — современная реконструкция по сохранившимся документам и чертежам. Для сравнения: на эти деньги можно было бы купить двухкомнатные апартаменты на Кутузовском проспекте в Москве или, если угодно, четырехкомнатную квартиру на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге.
В «Доме Пора» насчитали еще восемь квартир стоимостью более 20 миллионов каждая. В другом особняке авторства Олешкевича эксперты нашли еще три квартиры, за которые просят от 20 миллионов. Это усадьба Иванова и Киселева на Муштари.
В Legato у Лядского сада можно купить четырехкомнатную квартиру площадью 189 квадратных метров за 37,7 миллиона рублей. Следом по дороговизне идет угловой пентхаус с видом на Казанский кремль (178,8 кв. м) в Savin House за 28,6 миллиона рублей. Там же обнаружили «трешку» 152 кв. м за 20,3 миллиона рублей.
Сегмент премиального жилья представлен еще в нескольких казанских жилых комплексах: ЖК Atlantis Deluxe (квартира со свободной планировкой за 27,4 млн рублей), комплексе Grande Rosso (четырехкомнатные апартаменты за 23,3 млн рублей), в ЖК «Август Астры», «Капри» и «Барселона». В последних трех локациях параметры 20-миллионных квартир не раскрываются.
Уступаем только Нижнему
По дороговизне квартир в ПФО Казань уступает только Нижнему Новгороду.
|
Город
|
Жилой комплекс
|
Застройщик
|
Площадь самого дорогого лота, кв. м
|
Стоимость самого дорогого лота, млн рублей
|
Нижний Новгород
|
Royal Landmark
|
«Проект на набережной»
|
287,2
|
71,8
|
Казань
|
«Дом Пора»
|
«Сити-Стpoй»
|
132,4
|
45,8
|
Самара
|
«Гранд Империал»
|
«Новое время»
|
164,7
|
26,9
|
Астрахань
|
«Адмирал»
|
ИК «Строитель Поволжья»
|
341,7
|
19,8
|
Волгоград
|
«Арбат»
|
ГК «Волгострой»
|
280,3
|
16,8
|
Киров
|
«Солнечный берег»
|
«Кировспецмонтаж»
|
253,7
|
15,9
|
Ульяновск
|
Hitrovo Premium
|
УЦГС
|
171,4
|
12,0
|
Чебоксары
|
«Премьер»
|
«Отделфинстрой»
|
139,7
|
11,6
|
Саратов
|
«Эгоист»
|
«Шэлдом»
|
140,1
|
8,1
|
Йошкар-Ола
|
«Кремлевский»
|
СЗ «Луч»
|
116,2
|
7,1
Дорогое жилье находили и другие
Аналитики не впервые находят в Казани дорогое жилье. В конце мая эксперты из ЦИАНа определили самую дорогую съемную квартиру города. За 200 тысяч рублей в месяц можно снять пятикомнатную квартиру на Касаткина. Съемщик получает современный ремонт, дорогую технику в пользование, личную сауну и джакузи.Недвижимость Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым