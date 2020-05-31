«Рубин» объявил о расставании с тремя футболистами

«Рубин» сообщил о расставании с тремя футболистами из-за завершения трудовых договоров с клубом.

Соглашения с полузащитниками Александром Ташаевым и Николаем Кипиани, а также нападающим Бекой Микелтадзе продлены не будут, информирует официальный сайт казанской команды.

Ранее о возвращении Ташаева из аренды сообщил генеральный директор «Спартака» Томас Цорн. В казанском клубе полузащитник выступал на правах аренды с осени 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за «Рубин» семь матчей в РПЛ. Во время второго зимнего сбора футболист получил травму и выбыл на 8 недель.

Кипиани и Микелтадзе последние 4 месяца провели в аренде в волгоградском «Роторе», вместе с которым завоевали право выйти в РПЛ. Оба футболиста были приглашены в казанский клуб перед началом сезона-2019/20. Микелтадзе в текущем чемпионате России провел 11 матчей, забив один мяч, в активе Кипиани три игры за «Рубин».