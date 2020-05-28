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Четыре футболиста «Локомотива» заразились коронавирусом

14:59, 28.05.2020
Четыре футболиста «Локомотива» заразились коронавирусом
Фото: fclm.ru

У четырех футболистов «Локомотива» нашли коронавирусную инфекцию нового типа. Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

В числе заразившихся коронавирусом оказались вратарь Антон Коченков, полузащитники Дмитрий Баринов и Роман Тугарев, а также нападающий Тимур Сулейманов. По данным пресс-службы москвичей, игроки чувствуют себя хорошо, болезнь у них протекает бессимптомно. Все они находятся в домашних условиях на самоизоляции.

Ранее положительный тест на коронавирус в составе «Локомотива» сдал полузащитник Джефферсон Фарфан.

Отметим, что московский клуб был одним из единственных в РПЛ, который выступал за досрочное завершение футбольного сезона в России. Одной из причин такой реакции стала смена главного тренера команды. Вместо Юрия Семина, чей контракт с клубом закончится в конце мая, рулевым «Локомотива» назначен сербский специалист Марко Николич.

СпортФутбол
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