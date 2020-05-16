Футболист «Локомотива» Фарфан заболел коронавирусом. Это первый случай заражения среди игроков РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан заболел коронавирусной инфекцией нового типа. Информацию подтвердил председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков.

— Да, подтверждаю. У Джефферсона Фарфана диагностирован коронавирус. Он ни с кем не контактировал, — сказал Мещеряков.

Таким образом, Фарфан стал первым игроком РПЛ, у которого официально подтвердился диагноз заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, ранее РФС объявил о возобновлении сезона в РПЛ с 21 июня. Все матчи до конца чемпионата пройдут без зрителей, с соблюдением всех необходимых медицинских и эпидемиологических требований.

Накануне власти Татарстана разрешили вернуться к тренировкам спортивным профессиональным клубам. При этом главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выступил против возобновления РПЛ.

Подробнее о том, каким образом Российская премьер-лига готовится к возвращению на стадионы, как клубы разделились на противников и сторонников возобновления сезона и почему российский футбол после паузы может стать лучше, можно почитать в материале «Реального времени».