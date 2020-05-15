В День семьи на «Казаньоргсинтезе» поздравили трудовые династии

С международным Днем семьи трудовые династии «Казаньоргсинтеза» поздравили Альберта Каримов, заместитель премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ и Фарид Минигулов, генерального директора ПАО «Казаньоргсинтез». Всего на предприятии насчитывается более 200 трудовых династий. Общий стаж некоторых семей составляет больше века. Ежегодно трудовые династии ПАО «Казаньоргсинтез» награждают на торжественной церемонии в ДК химиков, однако в этот раз праздник решено было не проводить из-за непростой эпидемиологической обстановки.

«Большое количество династий - это еще одно подтверждение того, что ПАО «Казаньоргсинтез» - стабильно работающее предприятие. Здесь уделяется большое внимание социальному развитию, созданию достойных условий для работы, инфраструктуры и, безусловно, все это делает предприятие достойным, надежным, стабильным. Это честь для каждого сотрудника - пригласить сюда членов своей семьи, чтобы они здесь работали», - отметил Альберт Каримов.

Фото ПАО "Казаньоргсинтез"