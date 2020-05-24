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В Татарстан через Уфу вернулись туристы из Гоа

11:16, 24.05.2020
В Татарстан через Уфу вернулись туристы из Гоа
Фото: realnoevremya.ru

В аэропорт Уфы прибыл «вывозной рейс» из Гоа. Всего самолетом «Уральских авиалиний» из Индии в Россию вернулись 88 граждан, 47 пассажиров сошли в Ростове-на-Дону.

Как пишет РБК.Уфа, по прилету для 14 туристов Татарстана, Удмуртии, Самарской, Челябинской, Нижегородской областей и Пермского края организовали автобусную перевозку в регионы. Трое туристов тем же рейсом отправились дальше в Екатеринбург.

Также сегодня в Татарстан должны вернуться туристы, застрявшие в США.

Общество БашкортостанТатарстан
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