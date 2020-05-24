Новости общества

08:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с татарстанцами на борту

07:09, 24.05.2020
Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с татарстанцами на борту
Фото: realnoevremya.ru

Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет «Аэрофлота». Позже он отправится в Уфу. На борту есть жители Татарстана.

Вывозной рейс «Аэрофлота» вывез жителей из более чем 30 субъектов Федерации. В том числе Москвы, Башкирии, Удмуртии, Пермского края, Самарской, Ульяновской, Нижегородской областей и др.

Посол в США Анатолий Антонов сообщил, что на рейс были зарегистрированы 379 человек, в их числе 12 младенцев, пишет «РИА Новости».

Татарстанцев встретят в Уфе, привезут в Казань и отправят на обсервацию.

ОбществоБизнесТранспорт Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров