Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с татарстанцами на борту

Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет «Аэрофлота». Позже он отправится в Уфу. На борту есть жители Татарстана.

Вывозной рейс «Аэрофлота» вывез жителей из более чем 30 субъектов Федерации. В том числе Москвы, Башкирии, Удмуртии, Пермского края, Самарской, Ульяновской, Нижегородской областей и др.

Посол в США Анатолий Антонов сообщил, что на рейс были зарегистрированы 379 человек, в их числе 12 младенцев, пишет «РИА Новости».

Татарстанцев встретят в Уфе, привезут в Казань и отправят на обсервацию.

