Эксперт КХЛ: «Если бы «Ак Барс» сохранил Галимова, то состав получился бы идеальным»

Хоккейный эксперт по КХЛ Александр Кожевников оценил состав казанского «Ак Барса», собранного в нынешнее межсезонье.



«Если бы сохранили Галимова, то состав у «Ак Барса» получился бы практически идеальный. Но мы не знаем, какие финансовые возможности есть у клуба, какие требования выдвигал игрок и как это соответствовало потолку зарплат.

Поэтому не стал бы акцентировать большое внимание на потерях. Главные вещи сделаны: сохранен костяк. С такой стабильностью и глубиной состава можно и нужно бороться за Кубок Гагарина», — считает Кожевников.

В минувшем сезоне «Ак Барс» под руководством Квартальнова выиграл Восточную конференцию КХЛ. В первом раунде плей-офф казанцы в четырех матчах прошли нижнекамский «Нефтехимик» (4:0), а в полуфинале должны были встретиться с уфимским «Салаватом Юлаевым». Но из-за угрозы распространения коронавируса розыгрыш Кубка Гагарина был завершен досрочно.

В межсезонье команда рассталась с несколькими хоккеистами, в том числе с защитником Ессе Виртаненом и нападающими Мэттом Фрэттиным, Олегом Ли и Эмилем Галимовым. Последний из списка перешел в питерский СКА.

Подробнее о работе казанской команды на трансферном рынке можно почитать в материале «Реального времени».