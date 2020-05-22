Нападающий «Урала» Павел Погребняк заразился коронавирусом

Футболисты «Урала» сдали анализы на наличие в организме коронавирусной инфекции нового типа, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

По результатам тестов положительный результат был обнаружен лишь у одного игрока. Им оказался нападающий Павел Погребняк. У остальных футболистов и персонала команды тесты на наличие коронавируса оказались отрицательными.

«Заболевание у Павла Погребняка протекает в легкой форме. Его здоровью ничего не угрожает. Павел чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей. В настоящий момент проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, ранее несколько футболистов из команд РПЛ сдали положительные тесты на коронавирус. Заражению подверглись защитник «Рубина» Константин Плиев, полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан и игрок «Динамо» Роман Евгеньев.



По последним данным, РФС намерен возобновить сезон в РПЛ с 21 июня. Несколько клубов уже приступили к тренировочному процессу, среди которых казанский «Рубин» и «Уфа». Хотя тренер казанского клуба Леонид Слуцкий выступил против возобновления сезона.