В Госдуме предложили обязать банки не отказывать в рефинансировании обманутым дольщикам

Депутат Госдумы Александр Якубовский предложил обязать банки не отказывать обманутым дольщикам в рефинансировании ипотек. С таким предложением он обратился в ДОМ.РФ и Центробанк.

Как пишут «Известия», сейчас в России около 200 тысяч обманутых дольщиков. Из них до 60 тысяч просят снизить им процентную ставку — они оформляли кредиты по старым ставкам, которые за несколько лет упали.

В ДОМ.РФ ответили, что дольщики, дома которых уже решено достраивать, могут оформлять рефинансирование.

Ранее Арбитражный суд Татарстана назначил Фонд защиты прав дольщиков РТ застройщиком проблемного дома на Достоевского, ставшего самым старым долгостроем Казани.

